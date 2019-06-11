Память Евгения Примакова увековечат напротив МИДа России

Решение увековечить память Евгения Примакова принято президиумом правительства столицы. Открытие памятника запланировано на день 90-летия известного государственного деятеля.

Как отмечается, памятник советскому и российскому политическому и государственному деятелю Евгению Примакову установят в сквере напротив министерства иностранных дел РФ. Работать над скульптурой будет авторский коллектив под руководством Георгия Франгуляна, создавшему, в частности, для Москвы памятники Шестаковичу, Бродскому, Булгакову, а также монумент «Стена скорби».

Финансирование работ будет выполнено за счет взносов балготворителей.

Открытие памятника запланировано на день 90-летия Примакова — 29 октября 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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