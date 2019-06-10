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Откопали камушек, да не простой: творчество древнего художника-анималиста!
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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В районе железнодорожной станции в Ангулеме на юго-востоке Франции нашли камень с рисунком животных, которому более 12 тысяч лет. Как сообщается на сайте Национального института археологических исследований, на рисунке изображены лошадь без головы и четыре других травоядных.

В районе железнодорожной станции в Ангулеме на юго-востоке Франции нашли камень с рисунком животных, которому более 12 тысяч лет.

Размеры камня — 25 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину. Рисунок на нем относится к азильской археологической культуре. Находку выставят в Ангулеме 14 и 16 июня, во время национальных дней археологии во Франции.

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По инф. rosbalt.ru

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