Официально: сколько времени должна занимать "домашка" наших внуков?

Школы сами определяют содержание и объем домашних заданий для учеников, хотя есть нормы, которых преподаватели должны придерживаться. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

По ее словам, во 2-3-х классах школьник не должен тратить на «домашку» больше полутора часов, в 4-5-х классах — два часа, в 6-8-х — 2,5 часа, в 9-11-х — до 3,5 часов.

«Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться», — добавила она.

Тем временем в российских школах появится национальная система учительского роста. Так, в учебных заведениях будут работать старшие и ведущие учителя. Право на первую должность получат учителя с не менее чем пятилетним стажем работы и только обладатели первой или высшей категории. Ведущий учитель должен будет стать наставником молодых педагогов.

По инф. rosbalt.ru

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