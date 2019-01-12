Взгляд со стороны: "шпиономания" в России угрожает каждому

За последние годы российские спецслужбы арестовали более 360 предполагаемых шпионов. При этом обвинения обоснованы лишь в редких случаях, отмечает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин. (Заметим, что взгляд "западного" журналиста наверняка вызовет негодующую реакцию со стороны многих наших патриотично настроенных читателей. Не отвергая их страстное желание защищать обороноспособность Родины от действительно существующих опасностей, заметим: во-первых, взгляд со стороны знать все-таки полезно. Во-вторых — на наших глазах, скажем, разворачивается реальная драма вокруг то ли обоснованных, то ли реальных обвинений пожилому инженеру-ракетчику Виктору Кудрявцеву. А в-третьих — только наивный человек может считать, что все действия органов госбезопасности в СССР были продиктованы исключительно высокими мотивами. На самом деле, в прошлом имели место и сведение личных счетов, и построение карьер на "дутых" обвинениях, и громкие аресты ради пропагандистской шумихи... и кто сказал, что эти же мотивы исключены в современной России? - прим. редакции МГ)

Арестованный Пол Уилан, ветеран войск морской пехоты США и настоящий фанат России, якобы купивший флешку с конфиденциальным списком сотрудников одного из российских ведомств в сфере безопасности, выглядит в глазах российской общественности идеальным шпионом. "Кем бы ни был Уилан на самом деле, его случай вписывается в тенденцию, которая пока коснулась в основном местных жителей и лишь некоторых иностранцев: Россия на протяжении нескольких лет охвачена шпиономанией", - констатирует автор статьи.

В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что в одном лишь 2017 году в России была пресечена деятельность более 360 агентов и сотрудников иностранных спецслужб. При этом, замечает журналист, "многие из известных случаев последних лет, речь в которых шла о шпионаже или о государственной измене, скорее похожи на безосновательные обвинения".

Так, в государственной измене обвинили Светлану Давыдову, домохозяйку и мать семерых детей, которая услышала в маршрутке, как военнослужащий рассказывал о командировке на Украину, и позвонила после этого в украинское посольство. "Давыдовой повезло: уголовное дело было прекращено, возмущение СМИ и давление общественности оказались слишком сильными", - отмечает издание.

"Большинству других обвиняемых в шпионаже повезло меньше, - продолжает журналист. - Петра Парпулова, авиадиспетчера сочинского аэропорта, обвинили в том, что во время отдыха в Грузии он передал грузинской разведке сведения о полетах российских военных вертолетов. Обвинение даже не удосужилось предоставить доказательства того, что Парпулов вообще располагал этой конфиденциальной информацией. В 2016 году авиадиспетчер был приговорен к 12 годам колонии".

Три года назад в тюрьме скончался профессор Евгений Афанасьев, которого осудили за разглашение государственной тайны, хотя, замечает Локшин, информация, о которой шла речь, была признана государственной тайной лишь в ходе судебного процесса.

"Российские правозащитники из объединения "Команда 29" критикуют то, что адвокаты, назначенные судом, фактически являются помощниками обвинения, а большинство процессов проходят в закрытом режиме, правозащитников к ним не допускают. В редких случаях, когда к делу подключается независимый адвокат, выясняется, что в производстве по делу имеются многочисленные нарушения, а аргументы обвинения недостоверны. Однако суды чаще всего встают на сторону обвинения (...)", - говорится в статье.

"Если не могут найти врагов, значит, их надо придумать", - сказал учредитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов в интервью оппозиционной "Новой газете".

"Зачастую абсолютно неясно, какая информация является государственной тайной, а какая нет. Разные госорганы ведут свои отдельные перечни, которые, однако, также не подлежат разглашению и нигде открыто не публикуются", - передает издание. "Поэтому Павлов, - пишет Локшин в заключение, - уверен: в группу риска входят "практически все".

Перевод Inopressa.ru

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