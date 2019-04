Найдены редкие фото самого проклинаемого в XX веке человека

Ученый нашел и оцифровал более 1270 снимков лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сделанных его личным фотографом Генрихом Гофманом. Работу со снимками провел специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер, пишет The Washington Post.

Шнайдер обработал более 41 тыс. стеклянных фотопластинок с изображениями Гитлера. Эксперту приходилось собирать их по частям, так как многие из них были сломаны.

Шнайдер нашел редкие и неизвестные снимки фюрера, в том числе фото, на котором он запечатлен вместе с немецкой овчаркой, предположительно, в 1923 году. Еще на одном снимке Гитлер сидит в окружении последователей и почитателей в кафе, а на другом фюрер запечатлен рядом с соратниками — Йозефом Геббельсом, Генрихом Гиммлером, Рудольфом Гессом.

Фото в скором времени будут размещены в открытом доступе в Сети.

Rare pictures of Hitler emerge from glass photo negatives, like parts of a puzzle https://t.co/q7JOIx5iJr