Найден надежный способ диагностирования рака мочевого пузыря

Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.

Отмечается, что рак мочевого пузыря — один из сложных типов онкологии, вместе с тем его можно обнаружить на ранних стадиях. Наиболее эффективный современный метод диагностики — это цистоскопия — инвазивная процедура визуализации.

Специалисты поясняют, что мутации в гене обратной транскриптазы теломеразы (TERT) распространены во многих случаях рака мочевого пузыря. Эти мутации могут быть найдены в образцах мочи, но до сих пор было неизвестно, может ли этот биомаркер быть эффективным инструментом ранней диагностики болезни.

Как сообщается, исследователи Международного агентства по изучению рака при ВОЗ создали биобанк образцов крови, мочи, волос и ногтей. В проекте, запущенном в 2004 году, приняло участие более 50 000 здоровых людей. Выяснилось, что у 38 участников эксперимента выявили рак мочевого пузыря, мутации TERT были обнаружены у 46,7% добровольцев. У группы без рака эти мутации не найдены.

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По инф. rosbalt.ru

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