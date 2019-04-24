Наука: сыр полезен диабетикам!

Сыр нужно есть диабетикам. К такому выводу пришли ученые из Университета Альберты в Канаде.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных грызунах, у которых был зафиксирован преддиабет, и установили, что сыр позволяет контролировать уровень глюкозы в крови.

Этот продукт содержит набор необходимых организму аминокислот и помогает восстановиться после острых заболеваний или хирургических вмешательств, заключают ученые, но в больших количествах есть сыр они все же не советуют. Еще новости о здоровом питании - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ