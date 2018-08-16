Накануне 1 сентября: принюхиваемся (да-да!) к школьным ранцам для внуков

Многие рюкзаки, позиционирующиеся производителями и продавцами как «школьные ранцы», в действительности не подходят школьникам, особенно учащимся младших классов. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по итогам проверки школьных рюкзаков, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте службы.

Рюкзаки проверяли по 92-критериям, включая размер, вес, токсичность материалов, наличие светоотражающих элементов. По словам специалистов, часто производители пользуются тем, что на ранце можно не указывать его предназначение для ребенка и не соблюдают более строгие стандарты изготовления продукции для детей. К примеру, на обычный рюкзак «лепят» яркие картинки и выдают его таким образом за «школьный ранец».

Основные проблемы такой продукции — слишком большой размер и вес и отсутствие твердой «спинки». По регламенту, ранец для младшего школьника не должен быть тяжелее 700 граммов, для среднего и старшего — не тяжелее килограмма. Также у рюкзаков для малышей обязательно должна быть твердая «спинка».

Однако, признали эксперты, несмотря на ряд найдены проблем, большинство рюкзаков сшиты качественно, не линяют, не «красят», устойчивы к трению, имеют удобную ручку, много карманов, снабжены светоотражающими элементами. Проверки уровня токсичности материалов, формальдегида и интенсивности запаха также не выявили отклонений. Однако, советуют в Роскачестве, при покупке ранца следует на месте оценить его «пахучесть» и при малейших подозрениях отказаться от приобретения. Маркировка большинства рюкзаков соответствует нормам, нарушения были найдены только в семи случаях.

«Правильный» школьный ранец для младшеклассников должен быть размером не более чем 360×260×100 мм. У него должна быть твердая спинкой, широкие (3,5-4 см) регулирующиеся лямки. Рюкзак должен плотно прилегать к спине ребенка. Материал ранца должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Корпус — формоустойчивым. Снаружи на рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы, внутри — не меньше двух отделений, карман для ручек и карандашей.

По инф. rosbalt.ru

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