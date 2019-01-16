Многодетным семьям в России обещают поддержку с ипотекой

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство одобрило новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку. Так власти надеются решить серьезную проблему с демографией - которая, среди прочего, послужила обоснованием для драконовской "пенсионной повышки", вызвавшей справедливые нарекания у нашего пожилого читателя.

Как уточнила Голикова, будет увеличен период, на который устанавливается льготная процентная ставка по ипотеке для семей с детьми.

Кроме того, предполагается выделять субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта.

Наконец, власти предлагают возмещать банкам деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок, однако не более 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что срок действия льготной ипотеки для семей, где рождается второй или третий ребенок, будет продлен как минимум до 2024 года – на время действия национального проекта «Демография».

Между тем крупнейшие российские банки с началом 2019 года объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам.

Polit.ru

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