Михаил Борисов: "Своих студентов надо просто любить"

Большинство зрителей знает его как бессменного ведущего телевизионной лотереи "Русское лото". Но он еще и замечательный актер, режиссер и преподаватель. Михаил Борисов станет гостем Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в среду, 3 апреля.





В его семье ни актеров, ни режиссеров не было. Да и родители вовсе не таким представляли будущее сына. Так, отец Борис Яковлевич был известным фотокорреспондентом и со своей камерой дошел аж до Берлина. Он мечтал, что сын продолжит дело и пытался приучить его к фотосъемкам. Однако Михаил Борисович честно признался Татьяне Устиновой: фотоаппарат он ненавидит до сих пор. Зато он любил то занятие, которое освоил вместе с мамой - пение. Они постоянно напевали известные мелодии - об этом в программе расскажет сестра Михаила, Нина.



На телевидение Борисов попал еще в двенадцатилетнем возрасте: "Моя мама работала в телевизионном театре, и я был на детской елке. Ко мне подошел какой-то дяденька: "Хочешь сниматься в кино?". Я говорю: "Конечно, хочу!". Так я попал в детскую редакцию Центрального телевидения на Шаболовке. Сначала играл в массовке, потом меня выделили, стал играть роли в телевизионных фильмах".



Это занятие мальчику очень нравилось, к тому же оно добавляло ему популярности в школе, особенно среди девочек. Казалось бы, после такого - прямая дорога в театральный институт. Но не тут-то было! Папа был категорически против актерского будущего сына, считая, что успешным в этой профессии становится один человек из ста. И Михаил смирился, поступил в Московский горный институт - просто потому, что он был ближе всего к дому. Более того, он и окончил его, отработал положенные три года. "Слава богу, я ничем не навредил горной промышленности", - смеется сейчас Борисов.

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

Пережить учебу в горном институте помог замечательный студенческий театр и КВН, в котором парень участвовал с 1968 по 1972 годы. А после окончания театрального училища, в которое он поступил уже после института, Борисов отправился в Томск. Почему москвич вдруг решил поехать в Сибирь и из-за чего вернулся назад, он сам расскажет телезрителям.



Михаилу Борисовичу довелось и роли играть, и спектакли ставить. Но, пожалуй, лучше всего у него получается преподавать - это докажут тысячи студентов, которых он воспитал. Любовь к студентам и справедливость - главное в работе, считает Борисов.



- У меня много неприятностей бывает из-за этого, но мне просто так легче - говорить так, как есть. В том числе коллегам. Надо, конечно, делать это в интеллигентной форме. Но говорить надо правду. А талант любить своих студентов, детей мне достался от мамы.



У самого Михаила Борисова двое детей - сын Вениамин и дочь Мария.



- Сын окончил продюсерский факультет ГИТИСа. Поэт, написал книжки, две пьесы. Пишет хорошо, мне нравится. Написал бы плохо - убил бы, как Тарас Бульба своего сына… Дочка Мария окончила театрально-техническое училище, была художником по свету. Сейчас воспитывает двоих детей, моих внуков - Мишу и Аню.

По инф. газеты «Магнитогорский металл»

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ