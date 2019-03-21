Место Жореса Алферова в Госдуме не досталось Павлу Грудинину

Центральная избирательная комиссия РФ передаст мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова, депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, ЦИК в соответствии с нормами федерального законодательства передаст мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму. Постановление о передаче мандата будет принято в ближайшее время.

Ранее члены Центризбиркома РФ отказались передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину. Решение связано с тем, что у Грудинина при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета. Напомним, Грудинин стал широко известен благодаря участию в прошлогодних выборах президента России, когда произвел на многих избирателей свежее приятное впечатление. Но стать "лицом левых сил" в российской политике ему не удалось...

Polit.ru

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