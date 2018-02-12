СМИ и скептические оценки Павла Грудинина: кандидат, который не сумел консолидировать левые силы страны

В марте 2018 года состоятся главные выборы нашей страны. В настоящее время избирательная кампания уже вовсю набирает обороты. Вместе с тем достоянием общест­венности становятся неизвестные прежде факты о кандидатах в президенты, например такие, как о кандидате от КПРФ.

В последнее время кандидат в президенты от коммунистов директор cовхоза имени Ленина Павел Грудинин активен и публичен - ездит по городам и весям, встречается с избирателями, участвует в пресс-конференциях, обещает, что в случае его избрания россияне заживут по-новому.

Первый пункт программы политика гласит: «Приоритетом станут благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество "жирных котов"».

Вопрос в том, сможет ли кандидат, сам наживший состояние в лихие 90-е, исполнить столь громкое обещание? Как отмечают «Аргументы и факты», это серьезное и не единственное противоречие между тем, что Грудинин говорит и что делает. Редакция портала также указывает факты биографии претендента на главный государственный пост, которые заставляют сомневаться в искренности кандидата.

Отмечается, что Павла Грудинина не раз ловили на мистификациях. Так кандидат в президенты, не стесняясь, публично заявляет, что политик может и не говорить правду. «Вы же своей маме или жене тоже не все рассказываете», - сказал он на встрече с иностранными журналистами.

Упоминают и историю со счетами в банке Лихтенштейна на 7,5 млрд руб., которые кандидат не указал при регистрации в ЦИК России. Напомним, что Павел Грудинин сначала сказал, что забыл про них, а потом - что средства понадобились для лечения родственников. Куда на самом деле были потрачены такие деньги до сих пор неизвестно.

Также дискутируют по поводу ситуации с выдачей квартир работникам совхоза имени Ленина. На этом фоне этой истории странно слышать от Грудинина рассказы о социалистическом рае, который он выстроил в совхозе имени Ленина.

«Мы всем дали квартиры. Все наши сотрудники живут в новых домах, у них очень хорошие условия для жизни», - заверяет директор совхоза, рассказывая о народном благополучии в своем хозяйстве.

Но история семьи Филькиных, которые в общей сложности отдали хозяйству несколько десятков лет, говорит об обратном. Приехали Филькины в совхоз в 1997 году, жили в общежитии. В 2002-м получили служебную квартиру. Через 10 лет она должна была перейти в их собственность по договору коммерческого найма. Филькины исправно выплачивали за квартиру деньги. А в 2006 году совхоз в одностороннем порядке изменил форму соглашения на договор аренды. Филькиных об этом не предупредили. Потом друг за другом из совхоза уволили всех членов семьи, а квартиру продали треть­ему лицу. В итоге пожилая супружеская пара, их сын с женой и двое несовершеннолетних внуков в одночасье остались без единственного жилья.

Когда судебные приставы пришли выселять бывших работников, Лидия Николаевна Филькина в отчаянии решилась на самоубийство - подож­гла себя на глазах у внука. Мужа пенсионерки, отработавшего почти полтора десятилетия в совхозной котельной, разбил инсульт.

Не менее трагична история Майи Ивановны Мега. В 1997 году ее муж устроился в совхоз мелиоратором. В 2001-м они получили квартиру, за свой счет ее отремонтировали и начали выплачивать. А в 2008 году муж умер. Руководство совхоза дало женщине всего полгода на то, чтобы выкупить жилье за полную стоимость, или три месяца, чтобы собрать вещи и съехать. Так Мега и двое ее несовершеннолетних детей лишились крыши над головой. Кроме того, семье не вернули средства, которые уже были ею перечислены в счет оплаты квартиры.

Отмечается, что в социалистическом «раю» Грудинина выброшенными на улицу оказались ещё 9 семей, в том числе одна с грудным ребенком.

Сторонники Грудинина гордятся тем, что их кандидат, «красный директор» и крепкий хозяйственник, который сам себя сделал. Любит об этом повспоминать перед телевизионными камерами и сам Павел Николаевич. Однако история его успеха, в первую очередь финансового, из уст обманутых пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина», звучит по-другому.

В 1996 году при организации ЗАО из бывшего советского сельхозпредприятия Павел Грудинин убедил сотни работников совхоза отдать ему свои земли в обмен на паи. Сельчане директору поверили, но остались и без земли, и без паев, и без денег. А основным владельцем совхоза в итоге стал сам Грудинин (42% акций).

Многие гектары дорого­стоящей земли хозяйства ушли под коммерческую застройку, а прибыль от их продажи осела в офшорах. В 2006 году по факту мошенничества с совхозной землей, в результате которого участки были переписаны на частную фирму, даже возбуждалось уголовное дело. Позже, когда Павел Николаевич уже пришел в большую политику и избирался в подмосковные депутаты, оно было закрыто.

Недавно общественный деятель Дарья Митина попросила Совет по правам человека при губернаторе Московской области вмешаться в ситуацию и помочь бывшим пайщикам «провести расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Отметим еще один факт: Павел Грудинин утверждает, что сумел консолидировать левые силы страны «Мы объединили огромную группу граждан: монархисты с коммунистами, интернацио­налисты с националистами». На деле же, как отмечают многие эксперты и политики, кандидатура Грудинина привела к расколу в стане коммунистов.

Старейшие члены сургут­ского отделения КПРФ, узнав об иностранных счетах кандидата и его поездках в Европу, решили не поддерживать выдвиженца. Геннадия Зюганова просят отказаться от неподходящего кандидата и рядовые члены партии. В обращениях к лидеру КПРФ они указывают: Грудинин «никогда не был коммунистом», а «является капиталистом, латифундистом и мошенником».

В конце 90-х годов Павел Грудинин состоял в «Единстве». В 2007 году на выборах в Мособлдуму баллотировался от «Единой России». Уже в 2010 году вышел из партии и почти сразу заявил о намерении вступить в ЛДПР. Однако в 2016-м баллотировался в депутаты Госдумы и подмосковного парламента от КПРФ, но проиграл выборы.

«Это типичный представитель эдакого политика-прыгуна из партии в партию, - считает профессор Высшей школы экономики, руководитель Цент­ра политико-географических исследований Николай Петров. - Политические взгляды, человеческие принципы для него неважны, а важен итог - власть. Вот он и перебирает партии ради гарантии победы на выборах».

По словам эксперта, электорат коммунистов привык к тому, что «кандидат от КПРФ, как ее лидер Геннадий Зюганов, всегда открыт и откровенен со своим избирателем». А о Грудинине этого сказать нельзя - «люди теряются в догадках, где правда, а где ложь».

«Для КПРФ, которая является брендом, Грудинин - персонаж довольно мутный, с множеством «скелетов в шкафу», еще и без политической идеологии. На каких-нибудь муниципальных выборах на это бы и внимания не обратили. Но человек, претендующий на пост президента, не может быть беспринципным да еще и готовым обмануть свою маму, жену и нас с вами», - уверен политолог.

Справка

Кроме того, редакции портала «Аргументы и факты» стало известно о четырех незакрытых и незадекларированных иностранных счетах Павла Грудинина: два из них в банках Швейцарии и еще два в Австрии. Кроме того, выяснилось, что осенью 2017 года семья кандидата в Президенты России от Коммунистической партии обзавелась в Испании коттеджем.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ