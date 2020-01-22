Лётчики авиации ПВО во время Великой Отечественной войны провели 6787 воздушных боёв



В России 22 января отмечается День войск авиации противовоздушной обороны.

В этот день в 1942 году Народный Комитет обороны СССР передал в полное подчинение командующему войсками ПВО корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания. Так, авиация ПВО стала родом войск противовоздушной обороны.

Лётчики авиации противовоздушной обороны во время Великой Отечественной войны провели 6787 воздушных боёв, уничтожили 4170 вражеских самолётов. 92 лётчикам ПВО присвоено звание Героя Советского Союза, а Александр Карпов удостоен этого звания дважды.

Дата 22 января приказом главнокомандующего войсками ПВО от 25 октября 1996 года была объявлена праздником авиации ПВО.

Несколько раз авиацию ПВО передавали из состава Войск ПВО в Военно-воздушные силы и обратно. В 1998 году, после объединения ВВС и Войск ПВО в единый вид Вооруженных Сил, авиация ПВО перестала существовать как самостоятельный род авиации. В 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил страны.

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