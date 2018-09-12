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Куда податься учителю на пенсии? Оказывается — в финскую школу!
По инф. rosbalt.ru   
12 Сентября 2018 г.
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Многие российские учителя после выхода на пенсию уезжают работать в Финляндию, в первую очередь речь идет о педагогах из Петербурга. Об этом рассказала журналистам на Восточном экономическом форуме министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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Как сообщает ТАСС, она уточнила: «Мало кто об этом знает, но если поговорить с питерскими коллегами, они скажут, что большое количество наших педагогов, вышедших на заслуженный отдых, работают в Финляндии». В работе в финских школах, добавила Васильева, российские учителя-пенсионеры используют методики, которые им привила российская педагогика.

По инф. rosbalt.ru

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