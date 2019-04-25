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Крымчане распробовали новый "деликатес": мясо дохлых дельфинов
По инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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На крымских рынках появилось в продаже мясо дельфинов. По данным радиостанции «Говорит Москва», это вяленые останки выбросившихся на берег млекопитающих.

Крымчане распробовали новый "деликатес": мясо дохлых дельфинов

Мясо продают по 600-800 рублей за килограмм, рассказали радио очевидцы.

О такой практике СМИ узнают впервые: на побережье Кубани подобные случаи бывают, но о продаже мяса погибших дельфинов известно не было.

Напомним, что недавно российскую общественность возмутила идея из Магадана: делать колбасу из тюленей. Которые, как и дельфины, относятся к высокоразвитым животным с недюжинным интеллектом - да еще и симпатичным... Это делает протесты против введения мяса этих млекопитающих в рацион достаточно обоснованными морально (но не всем объяснишь, остается только руками развести. Впрочем, человечина - тоже мясо, если уж на то пошло!..).

По инф. rosbalt.ru

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