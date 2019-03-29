Идет сбор подписей за запрет магаданской колбасы из тюленей

Россияне массово подписывают петицию с требованием запретить промысел тюленей и производство из их мяса колбасы и других пищевых продуктов.

Как сообщалось, в Магадане индивидуальный предприниматель при поддержке властей наладил производство колбасы, тушенки и другой продукции из дальневосточных тюленей. Убиты уже 137 тюленей и бизнесмен не планирует на этом останавливаться.

Авторы и подписавшие петицию считают такой промысел аморальным. Они напоминают, что во всем мире страны одна за другой отказываются от охоты на тюленей.

«Охота на тюленей — это что-то дикое, пещерное и первобытное. Она остается у малых народов как пережиток их традиций. Коммерческому тюленьему промыслу не место в XXI веке. Человечество за свою относительно короткую историю причинило тюленям и морским млекопитающим слишком много бед. У людей достаточно других продуктов питания. Мы живем, слава богу, в мирное время и не нуждаемся в убийстве морских млекопитающих для собственного пропитания. Тюлени — это не колбаса! Они нуждаются в нашей защите!» — подчеркивают авторы.

Они считают, что добыча тюленей должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах.

«Люди должны понять, что губят все вокруг себя!!! Этот потребительский беспредел должен быть остановлен!» — добавил один из подписавшихся.

По инф. rosbalt.ru

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