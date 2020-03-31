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Когда Эйфелева башня была самой высокой...
По инф. Парламентской газеты   
31 Марта 2020 г.
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paris

Ровно 131 год назад, 31 марта 1889 года, в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни, а ее создатель Гюстав Эйфель лично водрузил на вершине строения французский флаг.

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Он называл свое детище просто — трехсотметровой башней, поскольку задумывалась она как временное сооружение — арка для парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии 20 лет сооружение планировали снести. Спасли его только установленные наверху радиоантенны.

Власти решили устроить всемирную выставку в память столетнего юбилея Французской революции. Городская администрация Парижа попросила известного инженера Гюстава Эйфеля внести свои предложения, и он представил для рассмотрения чертежи железной башни, долго пылившиеся у него в столе. А 18 сентября 1884 года Эйфель получил патент на проект.

1 мая 1886 года начался конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые должны были определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки. В нем участвовали 107 претендентов, но большинство работ в той или иной степени повторяли проект Эйфелевой башни, который и стал одним из четырех победителей.

В конце концов, остановились именно на плане Эйфеля. Завоевав первую премию конкурса, он с энтузиазмом воскликнул: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!».

Более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени — пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. В 1930 году ее превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

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По инф. Парламентской газеты

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