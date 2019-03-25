Казахстан входит во вкус, переименовывая города

Вслед за переименованием столицы Казахстана в Нур-Султан смена названия может ожидать Павлодар, Петропавловск и Семей.

Идею выдвинул замглавы партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казбек Иса.

По словам политика, Павлодар надо переименовать в Кенесары (имя борца за независимость страны), Петропавловск заслуживает быть названным в честь хана Абылая, а Семей — в честь этнографа и «первого премьер-министра Казахстана» Алихана Букейханова, расстрелянного в годы сталинских репрессий.

Астану, как сообщалось, переименовали в честь заслуг бессменного президента республики Нурсултана Назарбаева, который на прошлой неделе объявил об отставке, фактически оставаясь лидером государства и выдвинув в высшее руководство собственную дочь. В России ситуация с будущим власти в бывшей Казахской ССР вызывает большой интерес: считается, что "назарбаевский сценарий" так или иначе будет иметься в виду Кремлем при решении задачи сделать власть Владимира Владимировича Путина максимально долгой, пожизненной.

По инф. rosbalt.ru

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