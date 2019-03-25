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Казахстан входит во вкус, переименовывая города
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2019 г.
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Вслед за переименованием столицы Казахстана в Нур-Султан смена названия может ожидать Павлодар, Петропавловск и Семей.

Вслед за переименованием столицы Казахстана в Нур-Султан смена названия может ожидать Павлодар, Петропавловск и Семей.

Идею выдвинул замглавы партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казбек Иса.

По словам политика, Павлодар надо переименовать в Кенесары (имя борца за независимость страны), Петропавловск заслуживает быть названным в честь хана Абылая, а Семей — в честь этнографа и «первого премьер-министра Казахстана» Алихана Букейханова, расстрелянного в годы сталинских репрессий.

По инф. rosbalt.ru

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