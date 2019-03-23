У Казахстана — "новая" столица: Нур-Султан

В Казахстане подписан официальный указ о переименовании стлицы Астаны в честь ушедшего в отставку президента Нурсултана Назарбаева.

Документ о присвоении городу имени Нур-Султан подписал новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — цитирует указ пресс-служба президента, он вступил в силу с момента публикации.

Министр юстиции республики Марат Бекетаев подтвердил, что все процедуры проведены в соответствии с действующим законодательством.

Он также назвал «важнейшим событием в истории» решение о присвоении столице имени Елбасы — лидера нации. Напомним, что идея укрепить таким образом культ личности бывшего первого секретаря Казахской ССР встретила определенное сопротивление - не очень массовое и некритичное для реализуемого в Казахстане сценария будущего устройства власти.

Назарбаев объявил об отставке 19 марта, полномочия он передал спикеру сената парламента. Спикером сената, т.е. вторым лицом государства стала дочь Назарбаева, Дарига Назарбаева. Она же рассматривается многими как наиболее вероятный претенеднт на президентский пост (очередные выборы запланированы на 2020 год).

Заметим, что сегодня одна из самых популярных шуток в российском политизированном интернете - про то, что "а в России уже есть город Владимир". Шутки-шутками, но многие аналитики считают, что казахстанский опыт закрепления пожизненной личной власти действующего руководителя будет так или иначе рассмотрен Владимиром Путиным, которому совершенно нет никакого резона покидать пост лидера государства (как бы он не назывался формально) после 2024 года.

По инф. rosbalt.ru

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