Каково услышать на приёме у врача: "Вызывайте попа!"?

В больнице города Новоалтайска хирург отказался принимать пациента с язвой и посоветовал ему «вызывать попа». Управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало доследственную проверку.

Как пишет местное издание «Толк», 2 мая 68-летний мужчина стал кашлять кровью и задыхаться. Внучка поехала с ним в больницу. По ее словам, дежурный врач отказался с ней разговаривать.

«Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы „вызывали попа“», — рассказала девушка.

В итоге пенсионера доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него внутреннее кровотечение из-за разрыва желудка.

Напомним, наш портал для пожилых регулярно пишет не только об успехах медицины (они есть!) - но и о многочисленных проблемах отечественного здравоохранения, которое (как и вся "социалка") хронически страдает от недофинансирования, бюрократии и некомпетентности.

По инф. rosbalt.ru

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