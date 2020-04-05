Как совладать со стрессом во время изоляции?

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
Кекелидзе советует не смотреть по телевизору «что-то тяжелое и усугубляющее» или заняться физкультурой, какими-то упражнениями, которые «снимают напряжение через мышцы». Сам Кекелидзе заяил, что каждое утро для снятия напряжения в течение часа занимается аутотренингом и упражнениями с гантелями.
Он уточнил, что обратиться за помощью к психологам можно по телефонам круглосуточных горячих линий.
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней.
В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные. Работают только магазины с продуктами питания, товарами первой необходимости, банки, аптеки, медицинские организации и др. Россиян просят не выходить из дома без необходимости.
Еще полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.
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Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщается на официальном сайте городского округа.
Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.
Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.
Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…
Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.
В Польше в музей города Грубешова археологи передали клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет. По мнению археологов, это одно из величайших сокровищ римского периода, обнаруженное на территории этой страны.
В мире, где в последние месяцы все более опасной становиться новая инфекция люди хотят знать, так есть ли жизнь после смерти. Ученые уже давно занимаются этим вопросом и вот недавно было проведено новое исследование, в котором были приведены новые доказательства.
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