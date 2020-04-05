Как совладать со стрессом во время изоляции?

В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.

Кекелидзе советует не смотреть по телевизору «что-то тяжелое и усугубляющее» или заняться физкультурой, какими-то упражнениями, которые «снимают напряжение через мышцы». Сам Кекелидзе заяил, что каждое утро для снятия напряжения в течение часа занимается аутотренингом и упражнениями с гантелями.

Он уточнил, что обратиться за помощью к психологам можно по телефонам круглосуточных горячих линий.

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней.

В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные. Работают только магазины с продуктами питания, товарами первой необходимости, банки, аптеки, медицинские организации и др. Россиян просят не выходить из дома без необходимости.

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По инф. rosbalt.ru

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