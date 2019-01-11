Итоги-2018 на продуктовых прилавках: лидеры роста цен — яйца и сахар

Инфляция в России в 2018 году составила 4,3%, больше всего повлияв на стоимость продуктов, которые дорожали быстрее промышленных товаров и услуг, сообщает Росстат.

Инфляция обогнала прогноз Центробанка, который обещал 3,9–4,2% к концу года. Рост цен на промтовары (+4,1%) и услуги (+3,9%) остался в рамках ожидаемого, а вот темп подорожания продуктов достиг 4,7% и превысил прогноз ЦБ РФ. Причем, некоторые продукты росли в цене быстрее остальных. Стоимость сахарного песка за год взлетела на 28,3%, куриных яиц — на 25,9%, мяса и птицы — на 9,7%, а крупы — всего на 1,2%.

Цены на фрукты и овощи по итогам 2018 года показали рост на 4,9%, но за декабрь этот показатель по сравнению с ноябрем достиг 8,9%. За декабрь огурцы прибавили в цене 37,2%, помидоры — 22,5%, капуста — 20%. Яйца по стране за последний месяц года подорожали в среднем на 15,4%, а в Удмуртии — на 31%, в Марий Эл — на 29,5%.

Помимо продуктов сильнее всего подорожали табачные изделия (+10,1%), бензин (+9,4%) и лекарства (+4,6%). Тарифы на услуги ЖКХ и в 2018 году выросли в среднем на 3,7%, стоимость проезда — на 4,3%, а стоимость билетов на поезда дальнего следования — на 11,6%.​​ Напомним, в ноябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 3,4% до 3,7-3,8%.

Увы, экономические эксперты (из числа не-правительственных) снова и снова говорят — надеяться в плане увеличения доходов и снижения роста цен в наступившем году - не на что.

Polit.ru

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