Исторический факт: «молоко за вредность» официально кануло в прошлое

В России аннулирована старая советская норма о выдаче молока «за вредность». Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Данный документ признан российским правительством утратившим силу наряду с другими нормативными актами советского периода.
Тем не менее на вредных производствах по-прежнему выдают работникам продукты, уже по нормам современного законодательства. Выдавать могут и молоко, и молочные продукты, либо, по выбору работников, денежную компенсацию.
Отметим, что история «молока за вредность» началась в 1918 году. Тогда Ленин особым декретом утвердил выдачу молока голодающим рабочим Путиловского завода. Через пару лет «спецжиры» (молоко, масло, животные жиры) начали выдавать работникам многих промпредприятий для поддержания физических сил.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая «регуляторная гильотина», в России должна быть завершена до 1 января 2021 года. С 1 февраля этого года отменены принятые в период с 1917 года по 2002 год 1 тыс. 259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике.
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В России аннулирована старая советская норма о выдаче молока «за вредность». Речь идет о постановлении Совмина СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств. Данный документ признан российским правительством утратившим силу наряду с другими нормативными актами советского периода.
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