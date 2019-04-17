Интернет в России становится "суверенным по закону". Непонятно, будет ли работать...

Госдума приняла в третьем чтении закон об автономизации российского сегмента интернета. Откровенно говоря, технологическая суть нововведений - понятна лишь специалистам, большинство же критически настроенных наблюдателей ставят "суверенный рунет" в один ряд с другими чисто политическими законами, вроде "борьбы с оскорблениями властей" (которая, кстати, вызывает неприятие большинства активных пользователей Сети).

Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом.

Операторы связи будут обязаны установить в своей сети техсредства противодействия «угрозам устойчивости, безопасности и целостности» Рунета, которые, как ожидается, будут производиться за госсчет. При этом вводится норма, по которой оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных условий, если нарушения в работе интернета будут вызваны сбоями в сетях связи в результате функционирования техсредств противодействия угрозам.

Закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года. При этом нормы о криптографической защите информации и обязанностях операторов использовать национальную систему доменных имен начнут действовать только с 1 января 2021 года.

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При рассмотрении этого закона в третьем чтении представители трех думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — заявили, что не поддержат новые нормы. Депутаты не уверены, что новый закон сможет обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета. Напротив, его реализация потребует значительных финансовых средств на установку так называемых технических средств противодействия угрозам, указал на заседании Госдумы депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«Если западные супостаты перережут нам линии связи, российские операторы установят техсредства и будут участвовать в учениях. И на все это потребуется 30 млрд рублей из федерального бюджета и еще 130 млрд заплатят операторы сотовой связи», — сказал Иванов. Однако в итоге может получиться так, что «средство противодействия угрозам само станет средством угрозы, а если сеть ляжет, то оператор не будет нести ответственности», — добавил депутат.

С ним согласился депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, по словам которого из-за нового закона вся российская экономика «рискует централизованно накрыться медным тазом». «Мы уже видели к чему привели попытки Роскомнадзора заблокировать Телеграм», — напомнил Шеин.

«Сеть будет регулярно падать и никто за это отвечать не будет», — также полагает депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Однако депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский заверил, что закон призван «обеспечить безопасную бесперебойную работу Рунета в случае внешних угроз и действий недружественного характера».

По инф. rosbalt.ru

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