Индийский мальчуган умоляет спасти сбитого им на велосипеде цыпленка!

Фотография печального малыша уже собрала тысячи лайков в соцсетях. «Я смеюсь и плачу одновременно» - написал автор снимка... Это действительно очень трогательно!

Фотография мальчика с грустными глазами, который держит в одной руке цыпленка, а в другой — деньги, стала вирусной (т.е. популярной, быстро распространяющейся через лайки и репосты в соцсетях - прим. МГ).

Предыстория этого снимка такова. В индийском Сайранге ребенок сбил на велосипеде соседского цыпленка. Мальчик схватил пострадавшую птицу, взял все деньги, что у него были, и прибежал в больницу. Ребенок просил спасти жизнь цыпленку.

«Я смеюсь и плачу одновременно», — написал Sanga Says, разместивший снимок в Facebook.

Под фотографией — уже больше ста тысяч лайков. Вот что пишут пользователи соцсетей: «А все деньги, что у него в руке — 10 рупий (0,069509 USD), которые ему дала мама. Он такой милый и чистосердечный ребенок»; «Мальчик, видимо, очень испуган»; «Я молюсь о том, чтобы ты стал доктором, когда вырастешь»; «Надеюсь, цыпленок в порядке, и мальчик тоже».

По инф. rosbalt.ru

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