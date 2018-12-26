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Главный нарколог дал советы: как проснуться 1 января "более-менее живым"
По инф. polit.ru   
26 Декабря 2018 г.
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shampain

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн накануне Нового года развеял ряд мифов, связанных с употреблением алкоголя, сообщает «Интерфакс».

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Так, эксперт опроверг бытующее мнение о том, что употребление масла или иного жира перед приемом алкоголя защитит от опьянения. Брюн объяснил, что пока масло находится на слизистой желудка и кишечника, алкоголь действительно временно не будет всасываться, однако этот эффект краткосрочен и чреват последствиями: «Потом слизистая очистится, произойдет это примерно через полчаса, и весь тот алкоголь, который человек за это время успел выпить, всосется. И человек может впасть в кому, это может очень плохо кончиться, будет безусловное отравление алкоголем».

Метод «аперитива» — употребления некоторого количества спиртного за час до основных возлияний — также не понравился специалисту: «Человек не может выработать больше ферментов, чем его генетика позволяет. Таким образом, человек за час стимулирует ферментативную деятельность, печень их выработала, и человек на фоне запущенной ферментативной системы начинает пить. Ферменты быстро расщепляют первую рюмку, она не действует, он пьет дальше, и ферменты кончаются. И весь алкоголь, который еще не переработан, превращается в ацетальдегид».

Единственный действенным способом минимизировать воздействие алкоголя на организм Брюн назвал следующий: «Как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя, и пить дозами как можно меньше. Природу обмануть невозможно. Алкоголь оказывает токсическое действие, как любой яд».

Что касается потребления алкоголя в России, главный нарколог страны отметил: «Сейчас, согласно статистике, потребление алкоголя составляет 10,1 литра по сравнению с 18 литрами восемь лет назад. Это количество проданного алкоголя, цифры Росалкогольрегулирования. Но ведь могут пить еще самогон, домашнее вино, это оценить трудно».

Polit.ru

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