Глава РАН: Россия скоро лишится "золотого запаса ученых". Вымирают просто-напросто...

Вскоре российская наука лишится самых лучших специалистов: они уйдут в силу возраста. Поэтому заявил глава Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев, прямо сейчас надо принимать серьезные меры по компенсации последствий ситуации.

Во вторник на общем собрании РАН Сергеев предупредил: из активной научной жизни в ближайшие годы уйдет целый ряд специалистов «золотого запаса». «Прискорбно такое говорить, но надо быть честным», — подчеркнул он. Сергеев пояснил, что в силу преклонного возраста науку покинут ученые, которые получили добротное научное образование еще в советское время и не уехали за рубеж.

Чтобы компенсировать потери, нужно обеспечить усиленный приток в науку молодежи, а также стремиться к росту количества ученых на 1 тыс. населения РФ, заключил президент РАН.

Напомним, ранее сообщалось: Александр Михайлович бьет тревогу по поводу технологического отставания России. Как и в случае с "привлечением молодежи в науку", академик использует патриотическую риторику - обращаясь, очевидно, не к коллегам по отрасли (от них-то что зависит?!), а к российскому руководству. Ведь речь, на самом деле, идет о борьбе за государственное финансирование науки - на красивые слова сами "молодые мозги" не купишь. Способному молодому ученому сегодня куда логичней уехать в США, Европу или Китай, где его потенциал будет больше оценен и материально, и морально.

С этим надо либо смириться и пожелать талантливым детям и внукам творческих удач на чужбине, либо - менять политический и экономический уклад жизни в стране. Ведь хорошо финансировать науку может только развитая экономика, построенная уж точно не в духе "государственно-монополистического капитализма" (эта система неэффективна, что доказано мировой же научной мыслью, да и просто практикой). А существующая система может плодить только интриги за кусок скудного бюджетного пирога - и скандалы вроде пустопорожней болтовни главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, обвиняющего ученых в стремлении "публиковаться в научных журнальчиках"...

По инф. rosbalt.ru

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