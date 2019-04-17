Президент РАН бьет тревогу по поводу технологического отставания России

Преодоление технологического отставания России сегодня — наиболее проблемный вопрос обеспечения национальной безопасности, заявил глава Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев во вторник на заседании научного совета при Совбезе РФ. Если внимательно вчитаться в смысл сказанного, то становится ясным: руководитель Академии просто риторически встраивает финансовые нужды науки (а ученым тоже кушать хочется! да и развиваться!) в "государственническую" риторику властей...

По его словам, сообщает ТАСС, если в ближайшее время страна не сделает технологический рывок, то под угрозой окажутся не только качество жизни, но и "пространственное развитие России". Сергеев выступил с инициативой создать единый «надминистерский» орган для координации работы научно-технологического комплекса России. Курировать эту структуру должен вице-премьер. Сергеев пояснил, что единство управления всем научно-технологическим комплексом страны — от фундаментальных исследований до выпуска наукоемкой продукции — должно быть обеспечено на государственном уровне.

Сейчас, привел он цифры, различные министерства и ведомства направляют на научные исследования более 400 млрд рублей, но в большинстве случаев эти огромные деньги тратятся нескоординированно, и эффективность работы научно-технологического комплекса остается низкой. Сергеев подчеркнул, что такая ситуация прежде всего объясняется нарушением целостного механизма его функционирования, в итоге нет необходимых стране темпов развития.

Глава РАН отметил, что экономический рост ведущих стран мира обеспечивается внедрением результатов научно-технологического прогресса и соревнование в этой сфере возможно только при эффективной работе этого комплекса в РФ. В том числе, добавил он, речь идет и об обеспечении обороноспособности страны, а также об улучшении качества жизни людей.

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Возможно, вы - из тех, кому мила подобная риторика: "интересы государства", "обороноспособность", "технологический рывок" - все это напоминает времена Иосифа Виссарионовича Сталина (который очень симпатичен большинству граждан России и, судя по всему, нынешнему руководству страны). Это называется "мобилизационными настроениями" - и, возможно, подыгрывая им, глава РАН (по определению - неглупый человек, знающий "как жизнь устроена"), действительно выбьет какое-то дополнительное финансирование из прижимистого Кремля. Но базовая проблема научно-технического прогресса в России этим не будет решена точно: ведь конкурировать-то по-прежнему предстоит со странами, которые научились развивать НТР без всяких мобилизационных настроений, "сталинских шарашек" и "дополнительных вице-премьеров". Вот в чем незадача...

По инф. rosbalt.ru

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