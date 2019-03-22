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"Фоточки" из Освенцима? Глупо и бестактно!..
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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Фотосессии на железнодорожных путях у ворот лагеря Освенцим является актом неуважения к памяти узников. Об этом заявили в руководстве музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

Туристов попросил больше не фотографироваться на путях, напомнив, что в этом месте погибли более миллиона человек.

Ранее в Сети неоднократно появлялись фото, на которых посетители музея позируют на железнодорожных путях у Аушвиц-Биркенау или смеются рядом с газовыми камерами.

  • Музей Аушвиц-Биркенау в 1979 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По инф. rosbalt.ru

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