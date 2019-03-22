"Фоточки" из Освенцима? Глупо и бестактно!..

Фотосессии на железнодорожных путях у ворот лагеря Освенцим является актом неуважения к памяти узников. Об этом заявили в руководстве музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

Туристов попросил больше не фотографироваться на путях, напомнив, что в этом месте погибли более миллиона человек.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 марта 2019 г.

Ранее в Сети неоднократно появлялись фото, на которых посетители музея позируют на железнодорожных путях у Аушвиц-Биркенау или смеются рядом с газовыми камерами.

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Музей Аушвиц-Биркенау в 1979 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По инф. rosbalt.ru

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