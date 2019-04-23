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Есть первый желающий порулить Казахстаном "после Назарбаева"!
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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В Центризбирком Казахстана поданы документы о выдвижении кандидатом в президенты республики 64-летнего Садыбека Тугела от общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы великой степи), сообщает пресс-служба ЦИКа. Напомним, в этой бывшей республике СССР происходят тектонические изменения во внутренней политике...

Есть первый желающий порулить Казахстаном "после Назарбаева"!

Тугел является членом Союза писателей, шеф-редактором журнала «Казанат» и вице-президентом Федерации национальных видов спорта. Он стал первым официальным претендентом на пост главы республики.

Досрочные выборы президента Казахстана пройдет 9 июня в связи с тем, что 20 марта сложил полномочия Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет. Сейчас обязанности президента исполняет Касым-Жомарт Токаев, до этого возглавлявший сенат (верхнюю палату парламента).

По инф. rosbalt.ru

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