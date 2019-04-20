Потенциальных президентов Казахстана протестируют психиатры

Кандидаты в президенты Казахстана будут обязаны пройти тест на отсутствие психических заболеваний, рассказала вице-министр здравоохранения республики Лязат Актаева. По ее словам, перечень диагнозов, которые препятствуют регистрации кандидата, содержит 107 позиций.

Чиновник сообщила, что в список включены значительные нарушения интеллекта, памяти и представление опасности для себя и для окружающих, передает Sputnik Казахстан.

«Это заболевания, например, с бредовыми проявлениями, галлюцинациями, нарушения интеллекта, памяти. При постановке диагноза могут учитываться и наследственные факторы...», — сообщила Актаева.

Кроме того, в запретительный список вошли расстройства, появившиеся в результате употребления кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, шизофрения различных форм, расстройства личности и другие.

О полезнях мозга и нервной системы - по ссылке.

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Внеочередные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня. Выдвижение кандидатов продлится до 28 апреля. Событие произойдет в связи с уходом с поста Нурсултана Назарбаева - что воспринимается не как "уход из политики", а как способ укрепить личную власть и сделать ее фактически пожизненной - путем трансформации системы госуправления, когда пост президента становится номинальным. В бывшей республике СССР происходит укрепление культа личности Назарбаева, столица страны переименована в Нур-Султан.

По инф. rosbalt.ru

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