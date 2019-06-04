Эдвард Радзинский: как и когда возникло «бабье царство»?

Автор мировых бестселлеров, талантливый рассказчик, писатель, драматург и телеведущий Эдвард Радзинский представил свою новую книгу «Бабье царство. Русский парадокс».

Эта книга об истории разрушения женского бесправия. «Женщина — парадокс времени», — говорит автор, — она ворвалась во власть, взорвав прежний уклад, поставив все с ног на голову своей волей и беспощадностью».

Весь XVIII век русским государством самодержавно правили шесть женщин. Они вступали в войны, покоряли мужчин, из-за них теряли голову в прямом и переносном смысле, они устанавливали моду на шутов и маскарады.

«Я все время как бы выпрыгиваю в другое время. Вы знаете — это весело!», — отметил автор.

Описывая каждую правительницу, писатель непременно влюблялся в нее, поражался ее изобретательности и уму. «Они такие разные и одинаковые одновременно».

Как и когда возникло «бабье царство»? Когда начался первый и последний в русской истории век, когда любовь правила политикой? Кто сделал былью сказку о Золушке? Эдвард Радзинский ответит в своей книге на эти вопросы в своем как всегда уникальном формате авторской импровизации.

По инф. rosbalt.ru

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