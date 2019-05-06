Эхо минувшей войны: на Новгородчине ведут раскопки жертв фашистской оккупации

Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во время Великой Отечественной войны мирных граждан.

Захоронение было найдено у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Члены общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» сообщили следователям о своей находке 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

После изучения архивных документов следователи предположили, что в месте раскопок находятся тела большего числа граждан. «По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941-1943 гг.», — сообщили в СКР.

На месте находки продолжаются поисковые мероприятия. Следователи проводят проверку и изучают научно-исторические данные о преступлениях времен Великой Отечественной войны.

Polit.ru

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