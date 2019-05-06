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Эхо минувшей войны: на Новгородчине ведут раскопки жертв фашистской оккупации
По инф. polit.ru   
06 Мая 2019 г.
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Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во время Великой Отечественной войны мирных граждан.

Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во время Великой Отечественной войны мирных граждан

Захоронение было найдено у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Члены общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» сообщили следователям о своей находке 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

После изучения архивных документов следователи предположили, что в месте раскопок находятся тела большего числа граждан. «По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941-1943 гг.», — сообщили в СКР.

На месте находки продолжаются поисковые мероприятия. Следователи проводят проверку и изучают научно-исторические данные о преступлениях времен Великой Отечественной войны.

Polit.ru

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