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Древесные кольца подсказали, когда извергался вулкан на острове Санторин
По инф. polit.ru   
09 Апреля 2020 г.
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Ученые из Аризонского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха, проанализировав годичные кольца деревьев, сумели уточнить дату извержения вулкана на острове Санторин (Тира), которое, как считается, вызвало упадок минойской цивилизации. Авторы исследования пришли к выводу, что катастрофа произошла около 1560 года до нашей эры.

Древесные кольца помогли уточнить дату извержения вулкана на острове Санторин

Извержение вулкана разрушило большую часть острова, а выброшенный вулканом пепел находят не только на Крите, но также на многих островах Эгейского моря, в Египте и Малой Азии. Даже на расстоянии 30 километров от вулкана слой вулканических отложений имеет толщину в пять метров. Общее количество выброшенной в воздух породы, по разным оценкам, составляло от 40 до 80 кубических километров (при извержении вулкана Кракатау в 1883 году было выброшено лишь около 20 кубических километров породы). Извержение сопровождалось сильным землетрясением, а на остров Крит обрушилось цунами. Предполагается, что Санторинское извержение послужило основой для легенды о гибели Атлантиды, а также для библейского рассказа о казнях египетских.

Образцы дерева, использованные авторами исследования, были найдены в ходе раскопок так называемой «Гробницы Мидаса» в городе Гордион, столице древней Фригии (ныне возле турецкой деревни Яссыхоюк). Древние строители использовали бревна из можжевельника высокого (Juniperus excelsa). Изучая годовые кольца, ученые отметили необычно широкое бледное кольцо, которое они сочли так называемым «морозобойным кольцом». Такие кольца возникают из деформированных клеток при необычно холодных температурах. Ранее было обнаружено, что в ряде случаев морозобойные кольца на образцах древесины соответствуют датам крупных вулканических извержений.

Химический анализ данных колец при помощи микрорентгенофлуоресцентного спектрографа выявил значительное снижение содержания кальция.

Но ученым надо было еще определить, какому году соответствуют морозобойные кольца на можжевельнике из Гордиона. Для этого они сопоставляли последовательности годичных колец на этих деревьях с другими описанными ранее годовыми кольцами, в том числе и таких деревьев, время жизни которых было известно. Таким образом удалось получить дату — 1560 год до н. э.

Ученые предполагают, что аномальное снижение кальция в древесных кольцах 1560 года до н. э. могло быть вызвано воздействием кислотных дождей, возникших из-за значительных выбросов серы в атмосферу при извержении вулкана Санторин. Пониженное содержания кальция в древесине характерно и для засушливых лет, но авторы статьи отвергают такое объяснение, так как в засуху годовые кольца были бы узкими. Относительное понижение кальция отмечалось и в последующие годы, примерно до 1557 года до н. э.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Polit.ru

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  • Древесные кольца подсказали, когда извергался вулкан на острове Санторин
    Ученые из Аризонского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха, проанализировав годичные кольца деревьев, сумели уточнить дату извержения вулкана на острове Санторин (Тира), которое, как считается, вызвало упадок минойской цивилизации. Авторы исследования пришли к выводу, что катастрофа произошла около 1560 года до нашей эры.
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