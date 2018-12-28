Дмитрий Медведев продолжил мантру про "1000 рублей для пенсионеров" (в среднем по больнице)

Целью пенсионных преобразований является повышение уровня жизни пенсионеров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном пенсионному обеспечению.

«Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров. Это — главное ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионной законодательство», — цитирует Медведева пресс-служба правительства.

Он отметил, что средняя по стране прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей. «В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше, причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция... Но эта цифра средняя, как изначально и предполагалось, она, конечно, будет зависеть и от стажа работы, и от тех доходов, которые получал пенсионер, поэтому она будет рассчитываться индивидуально», — пояснил премьер-министр.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что необходимые для индексации средства «предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку», передает ТАСС.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отчитался об обеспеченности деньгами, подчеркнув, что «все необходимые средства в кредитные организации, на почту уже направлены, работа по всем регионам идет штатно».

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что самая высокая пенсия на Чукотке — 25 173 рубля, а самая низкая в Кабардино-Балкарии — 11 413 рубля. Средний размер пенсии по России составляет 14144 рубля.

Polit.ru

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