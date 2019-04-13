Далай-лама чувствует себя хорошо, выписался из больницы

Состояние духовного лидера тибетских буддистов больше не внушает опасений медикам. Далай-лама отпущен из лечебного учреждения, сказал его секретарь журналитам Agence France-Presse.

«Сейчас он чувствует себя очень хорошо», — отметил представитель далай-ламы.

Глава тибетской ветви буддизма на этой неделе попал в больницу в связи с воспалением органов грудной клетки.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ