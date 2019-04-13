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Далай-лама чувствует себя хорошо, выписался из больницы
По инф. rosbalt.ru   
13 Апреля 2019 г.
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Состояние духовного лидера тибетских буддистов больше не внушает опасений медикам. Далай-лама отпущен из лечебного учреждения, сказал его секретарь журналитам Agence France-Presse.

Состояние духовного лидера тибетских буддистов больше не внушает опасений медикам.

«Сейчас он чувствует себя очень хорошо», — отметил представитель далай-ламы.

Глава тибетской ветви буддизма на этой неделе попал в больницу в связи с воспалением органов грудной клетки.

По инф. rosbalt.ru

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