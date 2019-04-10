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Госпитализирован духовный лидер буддистов мира
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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В индийском Нью-Дели госпитализирован духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, передает Reuters со ссылкой на сообщение личного секретаря Далай-ламы.

Госпитализирован духовный лидер буддистов мира

Как сообщил журналистам секретарь духовного лидера Тензин Талха, медики обнаружили у Далай-ламы инфекцию органов грудной клетки.

По словам секретаря, состояние Далай-ламы в настоящее время стабильно. Ожидается, что в больнице он проведет два-три дня.

По инф. rosbalt.ru

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