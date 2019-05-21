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Чиновникам предстоит "освоить" 100 млрд, выделенных "на благо стариков"
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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Около 100 млрд рублей будет направлено на реализацию федерального проекта «Старшее поколение», а главный акцент программы — продление активного периода жизни пожилых россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном реализации программы «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»).

Чиновникам предстоит "освоить" 100 млрд, выделенных "на благо стариков"

По словам Медведева, в проекте есть «конкретные показатели», на которые планируется выйти в ближайшие годы. Так, отметил он, в международной практике существует специальный Индекс активного долголетия. И в РФ нужно создать подобную методику, увязав ее с требованиями ООН.

Основное в проекте, отметил он, это профилактические осмотры и диспансеризация представителей старшего поколения. По словам Медведева, сообщает «Интерфакс», эти мероприятия планируется расширить так, чтобы к 2024 году профилактический осмотр проходило не менее 70%, а не менее 90% пенсионеров с серьезными диагнозами были поставлены на диспансерное наблюдение. Также будет учитываться фактор более высокой смертности на селе по сравнению с городом, в этой связи для селян старше 65 лет будут проводиться дополнительные обследования.

  • Медведев добавил, что сейчас многие пожилые люди хотят продолжать работать, но это сложно из-за быстрых изменений рынка труда. Поэтому необходимы специальные обучающие программы, которые помогут старшему поколению осваивать востребованные профессии. Он заверил, что в регионах такая работа уже ведется.
Конечно, надо понимать, что выделенная огромная сумма (100 миллиардов!) - это не какая-нибудь "адресная помощь", т.е. не каждому старику деньги в кошелек. Это - вложения государства в инфраструктуру для пожилых, в медицину и проч. Так что если мы, пенсионеры, и почувствуем какие-то конкретные изменения в своей судьбе - то, скорее всего, медленно и почти незаметно. Но, будем верить, что все-таки что-то из этих денег дойдет до конкретных, приносящих людям пользу "проектов" (а не будет разворовано по дороге, как на Руси принято издревле). А уж чиновники, которым предстоит "осваивать" эти огромные деньги - своего не упустят, это непременно!

По инф. rosbalt.ru

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