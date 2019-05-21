Чиновникам предстоит "освоить" 100 млрд, выделенных "на благо стариков"

Около 100 млрд рублей будет направлено на реализацию федерального проекта «Старшее поколение», а главный акцент программы — продление активного периода жизни пожилых россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном реализации программы «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»).

По словам Медведева, в проекте есть «конкретные показатели», на которые планируется выйти в ближайшие годы. Так, отметил он, в международной практике существует специальный Индекс активного долголетия. И в РФ нужно создать подобную методику, увязав ее с требованиями ООН.

Основное в проекте, отметил он, это профилактические осмотры и диспансеризация представителей старшего поколения. По словам Медведева, сообщает «Интерфакс», эти мероприятия планируется расширить так, чтобы к 2024 году профилактический осмотр проходило не менее 70%, а не менее 90% пенсионеров с серьезными диагнозами были поставлены на диспансерное наблюдение. Также будет учитываться фактор более высокой смертности на селе по сравнению с городом, в этой связи для селян старше 65 лет будут проводиться дополнительные обследования.

Медведев добавил, что сейчас многие пожилые люди хотят продолжать работать, но это сложно из-за быстрых изменений рынка труда. Поэтому необходимы специальные обучающие программы, которые помогут старшему поколению осваивать востребованные профессии. Он заверил, что в регионах такая работа уже ведется.

Конечно, надо понимать, что выделенная огромная сумма (100 миллиардов!) - это не какая-нибудь "адресная помощь", т.е. не каждому старику деньги в кошелек. Это - вложения государства в инфраструктуру для пожилых, в медицину и проч. Так что если мы, пенсионеры, и почувствуем какие-то конкретные изменения в своей судьбе - то, скорее всего, медленно и почти незаметно. Но, будем верить, что все-таки что-то из этих денег дойдет до конкретных, приносящих людям пользу "проектов" (а не будет разворовано по дороге, как на Руси принято издревле ). А уж чиновники, которым предстоит "осваивать" эти огромные деньги - своего не упустят, это непременно!

По инф. rosbalt.ru

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