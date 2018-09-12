Челябинский пенсионер вышел на митинг с цитатой из Пушкина. Наказан штрафом!

В Челябинске штраф в 75 тыс. рублей присужден пенсионеру Андрею Маниченко за участие в митинге. Как рассказал корреспонденту «Росбалта» адвокат Андрей Лепехин, пенсионера задержали полицейские на акции протеста 9 сентября.

Андрей Маниченко — учитель литературы на пенсии. На митинг в воскресенье он пришел с самодельным плакатом. На одной стороне плаката была написана строка из пушкинского стихотворения «Пока сердца для чести живы...». На другой: «Доживем до понедельника?».

Судья Центрального райсуда Челябинска Ирина Шершикова признала учителя виновным в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных акций). С учетом, что в Челябинской области средняя пенсия меньше 14 тыс. рублей, штраф для пенсионера составляет сумму его доходов около полугода.

Ранее власти Челябинска не согласовали протестное шествие оппозиции под лозунгами против пенсионной реформы. Тем не менее, протестующие вышли на мероприятие.

По инф. rosbalt.ru

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