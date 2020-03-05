Британские медики: перебор с антибиотиками приводит на больничную койку!

Британское исследование связало использование антибиотиков с повышенным риском госпитализации пациентов.

Масштабное изучение электронных записей о состоянии здоровья жителей Соединенного королевства выявило связь между количеством рецептов на антибиотики и риском госпитализации в связи с инфекциями. Опубликованное журналом BMC Medicine исследование показало, что чем больше рецептурных антибиотиков получали пациенты, тем выше был риск развития инфекций, требующих лечения в условиях стационара.

Так, получившие более 9 курсов лечения антибиотиками пациенты в последние три года более чем в два раза чаще попадали в больницы с инфекциями по сравнению с теми, кто получил лишь один курс или вообще не лечился этими лекарствами. Авторы исследования из Университета Манчестера подчеркивают, что частая выдача рецептов на антибиотики — распространенное явление среди врачей общей практики Великобритании. Этот подход демонстрирует ограниченные клинические преимущества для здоровья больных, а вот риск серьезных побочных эффектов достаточно велик.

Гораздо большей угрозой неоднократных курсов лечения антибиотиками является выработка резистентности к этим лекарствам. Всемирная организация здравоохранения считает антибиотикорезистентность большей угрозой для человечества, чем терроризм.

По инф. sobesednik.ru

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