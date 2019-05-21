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Банда лже-медиков обманула 11 тысяч стариков. Ущерб достиг миллиарда!
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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В Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской, Ярославской областях, Петербурге и Москве лжемедики обманули людей на 1 млрд руб. Об уголовном деле, в котором более 11 тыс. потерпевших, информирует МВД РФ.

Банда лже-медиков обманула 11 тысяч стариков. Ущерб достиг миллиарда!

Командовал мошенниками рецидивист с паспортом неуказанного иностранного государства. Группировка открыла сеть медицинских клиник в семи регионах.

Пожилым гражданам названивали из «подконтрольных организатору call-центров» с навязыванием обследования. В самих клиниках «работники», не имеющие специального медицинского образования, уверяли пожилых людей в наличии у них болезней, требующих неотложного и дорогостоящего лечения.

«Для оплаты фиктивных медуслуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тыс. руб.», — отмечает пресс-центр министерства.

Задержаны 25 подозреваемых по делу, изъяты вещдоки.

По инф. rosbalt.ru

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