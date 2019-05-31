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Американский сериал про трагедию Чернобыля вызвал огромный интерес в мире
По инф. rosbalt.ru   
31 Мая 2019 г.
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Новый сериал американского телеканала HBO «Чернобыль» возглавил рейтинг сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDB). Таким образом, ему удалось обойти другую эпопею HBO — «Игру престолов».

Американский сериал про трагедию Чернобыля вызвал огромный интерес в мире

«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10. На второй строчке — документальный сериал «Планета Земля 2» (9,5 балла), а на третьей — сериал о Второй мировой войне «Братья по оружию» (9,4 балла).

Средняя оценка «Игры престолов» — 9,4 балла, однако она находится на шестом месте.

В мини-сериал «Чернобыль» рассказывается о взрыву атомного реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По инф. rosbalt.ru

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