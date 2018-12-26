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Александр Лукашенко жалуется на холодность "новых людей" в России
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2018 г.
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РФ отвергла все предложения Белоруссии по ценам на газ, а также по компенсации за налоговый маневр. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он напомнил, что в этом году стороны планировали решить проблему с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в РФ.

«Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — сказал глава государства.

По его мнению, предстоящие российско-белорусские переговоры в Москве будут непростыми.

Лукашенко подчеркнул, что Россия остается для Белоруссии ключевым партнером.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — добавил он. Ранее в Белоруссии заявили, что в результате налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в 2019 году страна потеряет порядка $383 млн.

Напомним, в последнее время привлекли внимание открытые реплики "батьки Лукашенко" о том, что Москва уговаривает Белоруссию "инкорпорироваться" в Россию. Сейчас он заявляет о своем категорическом несогласии с таким предложением.

В ответ представители Кремля отрицают намерение присоединить Беларусь. А вот известный своими эпатажными откровениями Владимир Жириновский уверен, что большинство белорусов были бы только рады такому исходу дела.

По инф. rosbalt.ru

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