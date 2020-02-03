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3 февраля: день посадки на поверхность Луны советской «Луны-9»
По инф. pnp.ru   
03 Февраля 2020 г.
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В этот день, 3 февраля 1966 года, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. Спустя 4 минуты 10 секунд состоялся первый в мире сеанс радиосвязи с аппаратом, который находился на другом космическом теле.

3 февраля: день посадки на поверхность Луны советской «Луны-9»

После приземления станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и смогла дать семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, которые были сделаны с высоты около одного метра, были видны детали размером до одного миллиметра.

Интересно, что до удачного запуска и приземления «Луны-9» было совершено более десяти неудачных попыток. В 1965 году по предложению Сергея Королёва работу передали в ведение конструкторского бюро имени С.А. Лавочкина. Так «Луна-9» стала первым аппаратом, который был подготовлен в этом научном объединении.

Высадку человека учёное сообщество смогло осуществить только через три года. В 1969 году американский пилотируемый космический корабль «Аполлон 11» приземлился на спутнике Земли. Так впервые жители Земли совершили удачную посадку на поверхность другого небесного тела.

По инф. pnp.ru

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