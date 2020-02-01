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Жажда - это одно, а обезвоживание - другое
По инф. www.takzdorovo.ru   
01 Февраля 2020 г.
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Обезвоживание может возникнуть вследствие различных заболеваний или при недостаточном поступлении жидкости в организм. Как распознать это состояние, чтобы вовремя принять меры?

Жажда - это одно, а обезвоживание - другое 

Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно следить за питьевым режимом

Как правило, наиболее часто обезвоживание (или дегидратация) возникает летом. Необходимо помнить возможном развитии этого состояния при поездке в страны с жарким климатом. Обезвоживание может возникнуть вследствие различных заболеваний или при недостаточном поступлении жидкости в организм.

Существует несколько причин обезвоживания организма:

  • Интенсивное потооделеение
  • Диарея или рвота
  • Обильное мочеиспускание
  • Недостаточное потребление жидкости в силу разных причин

В воде нуждается каждая клетка тела, поскольку все биологические процессы протекают в жидкой среде. По этой причине при обезвоживании организма возникают неприятные симптомы: головная боль, головокружение, усталость и более серьезные нарушения.

Рассмотрим некоторые признаки обезвоживания организма:

1. Несущественная потливость во время тренировок. Во время интенсивной тренировки тело должно сильно потеть. В данном случае все очевидно – недостаточное выделение жидкости приведет к перегреву. Это, в свою очередь, негативно скажется на работе организма и самочувствии. Для того, чтобы в жаркую погоду тренировки оставались безопасными, нужно к своей дневной норме потребления воды добавить еще один-два стакана.

2. Кожа стала одновременно жирной и сухой. Если вы не можете определиться – жирная у вас кожа или сухая, вероятно, все дело в обезвоживании. Когда коже не хватает воды, она становится сухой, однако при этом все равно лоснится. Это говорит о том, что у вас жирная обезвоженная кожа. Нужно больше пить.

3. Неприятный запах изо рта. Причинами галитоза (неприятного запаха изо рта) могут быть как проблемы с зубами и деснами, так и несварение желудка. Они очень разные. При этом одна из легко ликвидируемых причин – недостаток слюны. Ее достаточное количество предотвращает развитие бактерий, поскольку слюна имеет бактерицидные свойства.

4. Постоянный голод. За чувство голода и жажды в человеческом организме отвечает один и тот же отдел мозга — гипоталамус. Иногда происходит путаница и мы неправильно трактуем сигналы мозга. Чтобы удостовериться в чувстве голода следует налить себе стакан воды. Если голод уменьшится, значит, на самом деле организму не хватает воды, а не еды.

5. Все время чувствуете недомогание как при болезни. Недостаток воды играет важную роль в поддержании хорошего иммунитета. Доставка питательных веществ к клеткам и выведение продуктов жизнедеятельности происходят в жидкой фазе. Именно поэтому, прежде чем ставить себе диагноз, стоит увеличить потребление воды.

6. Набираете вес, несмотря на диету. Здоровое питание, активный образ жизни не дает никаких результатов в борьбе с лишним весом? Вероятно, дело в воде. Обезвоживание организма замедляет обмен веществ. Поэтому при сбалансированном питании и регулярных тренировках нельзя забывать о достаточном потреблении воды.

Довольно часто недостаток воды в организме проявляется не только жаждой. Некоторые люди начинают испытывать желание есть те продукты, которые не потребляют уже много лет. В такой ситуации успокоение принесет только вода.

Есть ряд осложнений обезвоживания организма:

1. Повреждение почек

2. Шоковое состояние: бледность, холодный пот, частое дыхание, липкая кожа, сонливость, тахикардия, слабый пульс, потеря сознания.

3. Летальный исход. Вероятен у серьезно больных людей, ослабленных и недоношенных детей, особенно во время инфекционных болезней с диареей или во время сильной жары.

Источник: www.takzdorovo.ru

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