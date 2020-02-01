Жажда - это одно, а обезвоживание - другое 

Обезвоживание может возникнуть вследствие различных заболеваний или при недостаточном поступлении жидкости в организм. Как распознать это состояние, чтобы вовремя принять меры?

Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно следить за питьевым режимом

Как правило, наиболее часто обезвоживание (или дегидратация) возникает летом. Необходимо помнить возможном развитии этого состояния при поездке в страны с жарким климатом. Обезвоживание может возникнуть вследствие различных заболеваний или при недостаточном поступлении жидкости в организм.

Существует несколько причин обезвоживания организма:

Интенсивное потооделеение

Диарея или рвота

Обильное мочеиспускание

Недостаточное потребление жидкости в силу разных причин

В воде нуждается каждая клетка тела, поскольку все биологические процессы протекают в жидкой среде. По этой причине при обезвоживании организма возникают неприятные симптомы: головная боль, головокружение, усталость и более серьезные нарушения.

Рассмотрим некоторые признаки обезвоживания организма:

1. Несущественная потливость во время тренировок. Во время интенсивной тренировки тело должно сильно потеть. В данном случае все очевидно – недостаточное выделение жидкости приведет к перегреву. Это, в свою очередь, негативно скажется на работе организма и самочувствии. Для того, чтобы в жаркую погоду тренировки оставались безопасными, нужно к своей дневной норме потребления воды добавить еще один-два стакана.

2. Кожа стала одновременно жирной и сухой. Если вы не можете определиться – жирная у вас кожа или сухая, вероятно, все дело в обезвоживании. Когда коже не хватает воды, она становится сухой, однако при этом все равно лоснится. Это говорит о том, что у вас жирная обезвоженная кожа. Нужно больше пить.

3. Неприятный запах изо рта. Причинами галитоза (неприятного запаха изо рта) могут быть как проблемы с зубами и деснами, так и несварение желудка. Они очень разные. При этом одна из легко ликвидируемых причин – недостаток слюны. Ее достаточное количество предотвращает развитие бактерий, поскольку слюна имеет бактерицидные свойства.

4. Постоянный голод. За чувство голода и жажды в человеческом организме отвечает один и тот же отдел мозга — гипоталамус. Иногда происходит путаница и мы неправильно трактуем сигналы мозга. Чтобы удостовериться в чувстве голода следует налить себе стакан воды. Если голод уменьшится, значит, на самом деле организму не хватает воды, а не еды.

5. Все время чувствуете недомогание как при болезни. Недостаток воды играет важную роль в поддержании хорошего иммунитета. Доставка питательных веществ к клеткам и выведение продуктов жизнедеятельности происходят в жидкой фазе. Именно поэтому, прежде чем ставить себе диагноз, стоит увеличить потребление воды.

6. Набираете вес, несмотря на диету. Здоровое питание, активный образ жизни не дает никаких результатов в борьбе с лишним весом? Вероятно, дело в воде. Обезвоживание организма замедляет обмен веществ. Поэтому при сбалансированном питании и регулярных тренировках нельзя забывать о достаточном потреблении воды.

Довольно часто недостаток воды в организме проявляется не только жаждой. Некоторые люди начинают испытывать желание есть те продукты, которые не потребляют уже много лет. В такой ситуации успокоение принесет только вода.

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Есть ряд осложнений обезвоживания организма:

1. Повреждение почек

2. Шоковое состояние: бледность, холодный пот, частое дыхание, липкая кожа, сонливость, тахикардия, слабый пульс, потеря сознания.

3. Летальный исход. Вероятен у серьезно больных людей, ослабленных и недоношенных детей, особенно во время инфекционных болезней с диареей или во время сильной жары.

Источник: www.takzdorovo.ru

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