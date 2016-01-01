Симптомы депрессии - повод обратиться к специалисту

Слово «депрессия» стало привычным понятием в наши дни. Оно употребляется повсеместно в беседах и на страницах журналов. Другое дело, что до сих пор чаще всего люди подразумевают под этим словом просто плохое настроение. Отсюда и фраза «У меня вчера была депрессия». Но на самом деле это так же неверно, как и слова «У меня вчера был сахарный диабет».

Депрессия - это болезнь, которая не проходит сама как плохое настроение и если её не лечить, может только усугубляться и полностью разрушить жизнь человека.

Поэтому если с вами или кем-то из ваших близких случилось это эмоциональное расстройство или есть подозрение на него, то лучше обратиться за профессиональной помощью. Найти высококвалифицированных специалистов, которые проведут диагностику и назначат нужное лечение, можно тут http://imc-clinic.ru/psychology/depression/.

Депрессия - очень распространённая болезнь нашего времени. Чаще всего ей страдают жители больших городов, этому способствует повышенный уровень стресса, высокий темп жизни, невозможность расслабиться.

Депрессия: причины и симптомы

Причины депрессии индивидуальны: часто это какая-то личная трагедия, смерть близкого человека, тяжёлая болезнь, финансовые проблемы. Но иногда депрессия появляется без какой-либо очевидной причины.

При депрессии в организме происходят нарушения обмена и выработки гормонов серотонина и норадреналина.

По статистике, чаще от депрессии страдают женщины, но мужчины гораздо реже обращаются за помощью, возможно, этим и объясняются подобные данные.

Сильный пол часто считает депрессию «женской болезнью» или просто слабостью, которую нужно скрывать даже от близких.

Поэтому мужчины часто игнорируют своё состояние или пытаются «взять себя в руки» и «расслабиться» при помощи алкоголя. В этом случае депрессия со временем осложняется алкогольной зависимостью. Но хуже всего то, что среди мужчин, страдающих депрессией, случаев суицида гораздо больше.

Важно понимать, что от депрессии, как от любого другого заболевания, страдают и мужчины, и женщины. Это не проявление пессимизма или дурного характера. И обращаться за помощью при этом абсолютно нормально.

Признаки депрессии разнообразны

Поэтому часто люди не знают, с чем имеют дело. Вот с какими наиболее типичными признаками может столкнуться больной депрессией:

-тоска, подавленное состояние, отчаяние;

- чувство вины, постоянные самообвинения;

- постоянная тревога за себя и близких, ощущение приближающейся беды;

-утрата интереса к жизни, к тому, что раньше привлекало и доставляло удовольствие;

- раздражительность, плаксивость, перепады настроения, беспричинный гнев;

-постоянное чувство усталости;

-ощущение безнадёжности, мысли о самоубийстве (с случаях тяжёлой депрессии);

- нежелание общаться с людьми, даже с друзьями и близкими;

- неспособность сосредоточиться на какой-либо деятельности;

- безразличие, игнорирование важных обязанностей.

У этого расстройства есть и физические симптомы. Именно поэтому многие люди, страдающие депрессией, обращаются к врачу-терапевту, считая, что у них какое-то серьёзное соматическое заболевание. Случается, что люди годами лечатся и принимают препараты «от сердца» или «от желудка» и проходят обследования, но лучше им не становится. Более того, бесконечное хождение по врачам только усугубляет депрессию.

Физические признаки депрессии:

-головная боль;

-расстройства пищевого поведения (переедание или отсутствие аппетита);

- нарушения пищеварения;

- колебания веса;

-снижение сексуальных желаний;

-нарушения сна (бессонница или сонливость);

-повышенная утомляемость, отсутствие сил и энергии;

-разнообразные болевые и просто неприятные ощущения в области сердца, желудка, в мышцах.

Депрессия вполне излечима, но требует профессионального комплексного подхода.

Применяется лекарственная терапия, психотерапевтические методы и правильная организация жизни. Важен режим дня, нормальный сон, физическая активность, свежий воздух и солнце, полноценное питание, витамины, снижение нагрузок. Очень важна поддержка близких людей.