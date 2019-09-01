Природные средства в помощь гипертоникам

На первых стадиях гипертонической болезни растения используются для нормализации давления крови; на поздних, при тяжелой форме болезни, – как средства дополнительной терапии в комплексе с сильнодействующими препаратами.
Среди целителей гипертонии есть и растения сада, к тому же для многих лечебных способов их можно припасать на зиму в виде самых разных домашних заготовок.
Многие растения хорошо зарекомендовали себя при лечении гипертонии
Арония (черноплодная рябина). Свежие ягоды, сок и даже прошедшее тепловую обработку варенье отличаются необычайно высоким содержанием витамина Р, а потому и оказываются особо эффективным средством для лечения и предупреждения гипертонической болезни. Суточная профилактическая доза этого витамина содержится примерно в горсти свежих плодов, в 5 г сухих или ложке варенья.
В лечебных целях свежие плоды принимают по 0,5 стакана 3 раза в день. Эффективно и использование сока. Его пьют по 2-3 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды в течение 10 дней.
Но необходимо помнить, что темнокрасная, даже черноватая окраска ягод аронии обусловлена высоким содержанием в них антоциана и потому употреблять ягоды следует с «оглядкой», особенно при высоком (до 80 %) содержании в крови протромбина.
Боярышник кровавокрасный. Используются свежие плоды, настойка из них (по 20 капель в день до еды) и отвар: 20 г сухого сырья на стакан горячей воды, настоять 30 мин, процедить, отжать, довести объем до исходного. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Вишня. Рекомендуется настой плодоножек или листьев: 10 г сухого измельченного сырья залить стаканом кипятка и настаивать 30 мин, процедить и выпить все за день.
Земляника лесная. Настой листьев: 20 г сухого измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 2 ч, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день.
Калина обыкновенная. Отвар коры: измельчить 15 г и залить 2 стаканами горячей воды, прокипятить 30 мин, процедить, отжать, довести объем до исходного. Принимать по 1-2 ст. л. 3 раза в день после еды. Настой ягод: 5 ст. л. растертых в ступке плодов постепенно залить 3 стаканами кипятка, настоять 4 ч. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.
Смородина черная. Рекомендуется употребление свежих и сухих плодов в любом виде, а также настой листьев: 3-5 г сухого измельченного сырья залить стаканом кипятка, настоять 10-12 мин, процедить. Принимать по 0,5-1 стакану 2-3 раза в день.
Хмель. Используется настойка: 50 г шишек на стакан 70 %-го спирта, настоять в бутылке темного стекла около 3 недель, процедить. Принимать по 1 ч. л. вместе с водой перед обедом и вечером.
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