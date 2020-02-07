Откуда берутся тромбы?

"Тромб оторвался" - такая фраза иногда звучит как причина внезапной смерти человека. Принято считать, что такая ситуация непредсказуема и ничто не предвещает подобное развитие событий. И значит ничего нельзя предпринять, чтобы обезопасить себя. Но так ли это на самом деле?

Вредные привычки и заболевания кровеносной системы увеличивают риск образования тромбов

Как и у любого другого заболевания, в данном случае, конечно же, тоже есть определённые симптомы, методы профилактики, диагностики и лечения. Но всё дело в том, что устоявшееся выражение «оторвался тромб» – народное. В медицине есть множество других терминов. Главный и наиболее распространённый из них – «тромбофлебит».

ЕСЛИ совсем коротко, то тромбофлебит – это заболевание кровеносной системы. Начинается воспаление стенок вен, которое и приводит в течение короткого времени к образованию тромбов. В некоторых случаях тромб может образоваться и сформироваться и внутри сердца, а также в здоровом сосуде. Образуются тромбы в венах или артериях, а также в других отделах кровеносной системы, там, где есть кровь. То есть, если говорить не специальным медицинским, а обычным языком, то тромб может образоваться практически в любом месте. И боль при этом может возникнуть в любой части тела. Всё зависит от места закупорки,а также состояния сосуда, как говорят медики, его калибра.

Факторов риска, при которых может возникнуть тромбообразование, очень много. Это и генетическая предрасположенность, и малоподвижный образ жизни, и сидячая работа. Последнее способствует развитию гиподинамии. Это и обезвоживание, и беременность, а также травмы, инфаркты, инсульты. Гормональные изменения у мужчин в возрасте после 45 лет, а у женщин в период климакса. Ожирение, курение, алкоголизм. То есть практически любое заболевание, связанное с нарушениями работы кровеносной системы, а тромбообразование чаще всего как раз последствие или осложнение любого из недугов.

Статистика показывает, что женщины в два-три раза чаще подвержены тромбообразованию, чем мужчины.

Не так давно медики установили, что в молодом возрасте очень часто причиной оторвавшегося тромба у представительниц слабого пола является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей. У молодых мужчин главная причина – мерцательная аритмия (нарушение сердечного ритма).

Если тромб крупный, то он становится препятствием для движения крови – нарушается её приток по артериям или отток по венозной системе. В первом случае клеткам не хватает питания и кислорода, что ведёт к их гибели. Так возникают инфаркты внутренних органов (миокарда, лёгких, почек, кишечника) и головного мозга (инсульт). Венозный тромбоз становится причиной отёчности и боли в конечностях, но наибольшую опасность как раз и представляет оторвавшийся тромб. Он передвигается с током крови и попадает в систему лёгочных артерий. Происходит закупорка ветви – лёгочная тромбоэмболия, которая может окончиться смертью больного.

Что же, получается, что никакого противодействия любому виду тромбоза нет? Конечно, это не так. Чтобы себя обезопасить, нужно просто проходить обследования. Они могут быть самые разные. В зависимости от стадии и диагноза. Если, например, отекла нога и есть признаки расширения вен, то нужно, чтобы врач направил сделать ультразвук поверхностей глубоких вен. Есть и разного рода УЗИ, флебография, ЭКГ, коронарография, а также лекарственные препараты. Даже в самых тяжёлых случаях человека можно спасти. Обычно в этих случаях ставится кава‑фильтр, который препятствует прохождению тромба.

Но лечение болезни можно назначать только после тщательного обследования организма. Поскольку неправильный подбор медикаментов может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до того самого отрыва тромба. Ну и вид лечения (консервативную терапию, физиотерапию, хирургическое лечение) также назначит только специалист.

Также во время лечения не следует употреблять так называемую тяжёлую пищу. К ней относятся: копчёности, жареная, жирная, острая еда. Питание пропишет врач-диетолог. Оно должно не только повысить сопротивляемость организма патологическим процессам, но и помочь избежать занесения какой-либо инфекции. Поскольку главная цель – уменьшение риска отрыва тромба и профилактика появления вторичных тромбов. Также не менее важно постараться избежать развития осложнений.

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По инф. argumenti.ru



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