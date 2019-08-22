Откуда берется аденома?

Чаще всего больные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) жалуются на учащенное мочеиспускание. Это доставляет серьезный дискомфорт. Откуда же берется это заболевание и можно ли его избежать?

Признаки аденомы

Аденома предстательной железы – разрастание железистой ткани простаты, ведущее к нарушению оттока мочи из мочевого пузыря. Сегодня для обозначения этого заболевания профессионалы чаще используют термин «доброкачественная гиперплазия предстательной железы», но пациентам привычнее называть его аденомой.

Механизм развития аденомы простаты пока до конца не определён. Несмотря на распространённое мнение, связывающее аденому простаты с хроническим простатитом, нет данных, которые подтвердили бы связь этих двух заболеваний. Исследователи не выявили никакой связи между развитием аденомы простаты и употреблением алкоголя и табака, сексуальной ориентацией, половой активностью, перенесёнными венерическими и воспалительными заболеваниями. Отмечается выраженная зависимость частоты возникновения аденомы простаты от возраста больного. Учёные полагают, что аденома простаты развивается вследствие нарушений гормонального фона у мужчин при наступлении андропаузы (мужского климакса).

Аденома обычно развивается очень медленно и долго не дает симптомов

Опасность аденомы предстательной железы состоит в том, что болезнь долгое время протекает практически бессимптомно, порой и при относительно крупной опухоли пациент не чувствует никаких неудобств. Даже если симптомы присутствуют, они могут проявляться и исчезать, из-за чего создаётся обманчивое впечатление, что ситуация нормализовалась. Первые симптомы аденомы предстательной железы возникают в тот момент, когда увеличение простаты затрудняет отток мочи. На этой стадии характерны такие проявления болезни, как частое мочеиспускание в ночное время, затруднение начала мочеиспускания, ослабление силы струи мочи, капанье после завершения мочеиспускания. Со временем состояние ухудшается – проявляются боль во время мочеиспускания, недержание, эректильная дисфункция, слабость, тошнота, отсутствие аппетита и резкая потеря веса.

Стадии развития аденомы предстательной железы

Первая стадия. Это начало заболевания, когда симптомы могут быть слабо выражены. Наиболее характерные признаки – изменения в процессе мочеиспускания: интенсивность оттока снижается, позывы становятся чаще, иногда за ночь приходится вставать от 5 до 10 раз. Некоторые отмечают, что порой сдержать позыв нет никакой возможности. Однако даже при наличии симптомов нередко больные не обращаются к врачу, считая, что эти изменения не заслуживают внимания.

Вторая стадия. Отток мочи уже серьёзно затруднён, и в мочевом пузыре постоянно скапливается жидкость. Это проявляется постоянным ощущением неполного опорожнения. Мочеиспускание становится проблемой и порой требует продолжительного времени. Моча растягивает пузырь и мало-помалу вызывает атрофические изменения, а это, в свою очередь, ведёт к нарушениям в работе почек. Среди других симптомов аденомы предстательной железы на этой стадии – сухость во рту, повышенная жажда и раздражительность.

Третья стадия. Здесь игнорировать признаки аденомы предстательной железы становится невозможно. Развиваются почечная недостаточность и нарушения в работе мочевого пузыря. Это чревато возникновением инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, камнями в почках, недержанием. Мочеиспускание требует серьёзного мышечного напряжения и становится очень болезненным, нередко в моче появляется кровь. Позывы к мочеиспусканию настолько учащаются, что вести нормальную жизнь практически невозможно.

Поздняя стадия аденомы предстательной железы сказывается и на общем самочувствии. Человека мучают постоянная жажда и сухость во рту, он испытывает упадок сил и становится крайне раздражительным. Всё чаще возникают приступы тошноты и рвоты, отсутствует аппетит.

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Методы лечения

Аденома предстательной железы никогда не проходит без врачебного вмешательства, и если процесс начался, то рано или поздно он закончится третьей стадией и очень серьёзными проблемами со здоровьем. К счастью, аденома предстательной железы излечима. Особенно благоприятен прогноз на самых ранних стадиях, когда возможно консервативное лечение при помощи медикаментов – антибиотиков и противовоспалительных средств. Если начался воспалительный процесс – с помощью препаратов, улучшающих кровообращение, иммуностимуляторов.

Если ситуация зашла слишком далеко, показано хирургическое вмешательство – аденомэктомия, трансуретральная резекция предстательной железы, современные малоинвазивные операции. Радикальная простатэктомия, то есть полное удаление предстательной железы, проводится редко и лишь в тех случаях, когда иные методы неприменимы или по каким-то причинам неэффективны. Прогноз после оперативного вмешательства благоприятный – отток мочи немедленно восстанавливается, пропадают болевые ощущения, налаживается работа почек. Осложнения после операций, проводимых современными малоинвазивными методами, маловероятны, а восстановление, как правило, проходит быстро.

Успех терапии зависит и от самого пациента. Необходимо изменить рацион, сократив количество жиров и белков, острых специй и маринадов. Овощей, фруктов, круп, молочных продуктов в меню должно стать больше. Разумеется, следует отказаться от дурных привычек и начать выполнять специальные упражнения для улучшения кровообращения.

По инф. argumenti.ru



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