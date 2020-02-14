ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Любовь к мандариновым шкуркам может до беды довести

Григорий КОНЕВ, врач, «Аргументы Недели»   
14 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

mandarinka

Всегда после длительных новогодних праздников у нас остаётся много кожуры от мандаринов. В нашей семье никогда не выбрасывают цедру от цитрусовых. Мы всегда знали, как полезна кожура в любом виде: и в свежем, и в сушёном, и размельчённая. Готовили из неё цукаты и варенье, различные отвары. Однако несколько дней назад после употребления отвара из кожуры в мелконарезанном виде я и моя дочь буквально через несколько часов почувствовали себя плохо. Нас тошнило, была рвота, а у дочки даже появились кожные высыпания. Врач констатировал отравление и аллергическую реакцию от употребления как раз сушёного цитрусового продукта. Но раньше он приносил нам всегда только пользу. Почему так произошло? Роман Лашкин

Любовь к мандариновым шкуркам может до беды довести

Кожура цитрусовых - сильный аллерген, поэтому лучше не давать ее маленьким детям

В случае, о котором рассказал пострадавший, важно знать нюансы. Побочные эффекты: тошнота, рвота, иногда диарея, кожные высыпания, кишечные спазмы как раз и проявляются при отравлении или аллергии. Цедра также может вызывать изжогу и спровоцировать гастрит, поскольку она повышает кислотность желудочного сока.

ПОЖАЛУЙ, чаще всего страдают люди, которые любят есть корки от мандаринов в свежем, то есть не переработанном виде. И это опасно, потому что на поверхности обязательно имеются загрязнения, полученные при транспортировке. А ещё опаснее то, что на кожуре могут сохраниться остатки вещества, которым обрабатывались плантации, где росли цитрусовые (лимоны, мандарины, апельсины). Поэтому медики всегда дают рекомендации – тщательно мыть, и желательно со щёткой, эти фрукты. Иначе даже при приготовлении отвара могут сохраняться вредные вещества, если кожуру как следует не промыть.

Автор вопроса также сообщает о том, что они употребляли кожуру в измельчённом виде. Здесь тоже таится опасность. Дело в том, что доза должна составлять не более двух столовых ложек. Переизбыток вполне может вызвать аллергическую реакцию.

Не следует увлекаться этим продуктом при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то есть при гастрите, язве, гастродуодените.

Серьёзная опасность возникает, если есть гепатит и разные воспалительные процессы в почках и жёлчном пузыре (нефрит, холецистит). Медицинские работники не рекомендуют употреблять в пищу мандариновые шкурки детям в возрасте до трёх лет. Более того, лучше всего не давать малышам вообще никаких цитрусовых. А беременным женщинам следует перед употреблением кожуры от цитрусовых проконсультироваться с врачом.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 